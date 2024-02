Vídeo: Jair Bolsonaro acusa Mynd de “verdadeiro Gabinete do Ódio”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante live em seu canal do Youtube, que o verdadeiro chamado “Gabinete do Ódio”, crítica atribuída ao seu grupo político pela disseminação de fake news, é comandado pela empresa de influenciadores “Mynd”.

“Nós vimos agora há pouco tempo que o verdadeiro Gabinete do Ódio não está no nosso colo, depois infelizmente de uma menina praticar suicídio, veio à tona uma grande rede: a Mynd, Choquei, etc, que realmente propagavam fake news”, completou.

Durante as falas, o ex-presidente afirmou ainda que a rede atinge praticamente toda a juventude do país.

Veja a declaração no vídeo:

Vídeo: Reprodução/Redes sociais

