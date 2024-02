Leitura rápida: o que é destaque pelo Brasil nesta terça-feira

Crise diplomática entre Brasil e Israel se agrava, Bolsonaro é intimado pela PF e exige dados, Força Nacional entra na busca por fugitivos em Mossoró e outras notícias para começar esta terça-feira (20).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel declara Lula ‘persona non grata’ após comparação com Holocausto nazista. Chanceler de Netanyahu afirma que país ‘não esquecerá, nem perdoará’ o petista após fala sobre ações em Gaza.

POLÍTICA

Governo Lula privilegia gestões do PT e aliados com verba extra da Saúde cobrada pelo centrão. OUTRO LADO: Recorte não reflete realidade, e repasse seguiu critérios técnicos, afirma ministério.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro é intimado pela PF a depor sobre trama golpista e diz que não falará antes de obter dados. Ex-presidente afirma optar por não prestar esclarecimentos até ter acesso a mídias apreendidas, mas Moraes mantém depoimento para quinta.

ELEIÇÕES 2024

Aldo dá indireta a Lula, e Nunes cita presunção de inocência para defender ato de Bolsonaro. Prefeito empossa novo secretário, busca diluir bolsonarismo ao exaltar vacina, mas mantém defesa de ex-presidente.

VIOLÊNCIA

Lewandowski autoriza envio da Força Nacional a Mossoró para procurar dois presos que fugiram. Medida foi tomada no sexto dia de buscas; serão enviados 100 homens e 20 viaturas para a região.

MERCADO

Governo fecha brecha para super-ricos fugirem de nova tributação. Norma proíbe criação de novos fundos familiares exclusivos de Previdência com saldo individual acima de R$ 5 milhões.

DENGUE

Brasil atinge 650 mil casos de dengue em meio a escalada histórica da doença. Registros prováveis saltaram cerca de 300% em relação ao mesmo período ano passado; são 113 mortes.

ARGENTINA

Pobreza na Argentina alcança maior patamar em 20 anos e atinge 57% da população. Tendência já era de alta há mais de 10 anos, mas disparou após medidas de Milei.

CHUVA

Após críticas, São Sebastião cancela show de dupla sertaneja no aniversário de um ano de tragédia. Músicos já estavam no local da apresentação e até chegaram a tirar foto com outra cantora nos bastidores.

TELEVISÃO

Globo ri de ordem de Silvio Santos e não processará SBT por reprise de desfile de 2001. Homenagem feita pela escola de samba Tradição em 2001 ao apresentador foi reexibida com logomarca e imagens feitas pela líder de audiência na época; Globo não autorizou uso.

