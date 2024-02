´Sobras eleitorais´ na pauta do Supremo Tribunal Federal

No Supremo Tribunal Federal será retomado, esta semana, o julgamento sobre as chamadas ´sobras eleitorais´, que poderá mudar a composição das bancadas proporcionais (Legislativo).

As ´sobras´ dizem respeito à definição de cadeiras nas eleições proporcionais, a partir das vagas inicialmente definidas com base no quociente eleitoral.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

