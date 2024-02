Prefeitura avança no diálogo sobre o anteprojeto de reforma do Código Tributário Municipal

Dando continuidade às discussões em torno do anteprojeto de reforma do Código Tributário Municipal, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, recebeu o presidente do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon-PB), Lamartine Alves, para mais um encontro com debate sobre a demanda.

A reunião desta segunda (19), que aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Bispo, teve um caráter mais técnico, configurando mais um passo nessa importante discussão.

Na avaliação dos participantes, o encontro representou um grande avanço no debate, que deve ter como próximo passo a chegada do tema à Câmara Municipal, onde novas discussões devem acontecer em breve.

Além do prefeito, secretários da gestão também estiveram presentes. Dentre eles Tâmela Fama (Sede), Joab Machado (Secob), o secretário e a diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças, Gustavo Braga e Ana Cristina, Marcos Alfredo (chefe de Gabinete e coordenador de Comunicação) e também o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral.

Além desses, acompanharam as discussões o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), Sidney Toledo; Wilson Dobú, da Associação dos Construtores; e ainda o procurador do município, Aécio Melo, o coordenador de projetos especiais da Prefeitura, Dorgival Vilar e os vereadores Saulo Noronha e Marinaldo Cardoso (presidente da Câmara).