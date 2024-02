“4,5 milhões vezes 80% é 33,5 milhões de votos a mais que foi para esquerda”, calculou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao criticar campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incentivando os menores de 18 anos a voltarem em 2022.

De acordo com Bolsonaro, a campanha de incentivo ao voto fez com que muitos jovens tirassem o título, e, ainda segundo o ex-presidente, 80% desses jovens têm o viés de esquerda: “Votam no PT”.

“Isso é um levantamento, logicamente posso estar equivocado não ser tanto, ser 70%, mas ajudou e muito ao resultado final das eleições de 2022”, completou.

Assista a declaração:

Crédito redes sociais*