Daniella Ribeiro representa presidente do Senado em missão no Marrocos

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), participa durante esta semana, da Conferência Parlamentar sobre Cooperação Sul-Sul, que termina nesta sexta-feira, 16, em Rabat, no Marrocos.

O objetivo é discutir “o papel dos parlamentos nacionais e das Uniões Parlamentares regionais e continentais em África, no mundo árabe e na América Latina no fortalecimento de parcerias estratégicas e na obtenção de integração e desenvolvimento conjuntos”.

Daniella viajou como representante oficial do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que fez um discurso por vídeo para os participantes do evento. A conferencia reúne presidentes de Senado e de conselhos similares da África, mundo árabe e América Latina.

O presidente do Senado, em sua fala por videoconferência, destacou a presença da senadora Daniella Ribeiro, destacando que ela ocupa posições importantes na Casa, como a presidência da Comissão Mista de Orçamento e a liderança da Bancada Feminina.

As discussões da conferência, em termos gerais, se concentram em três temas: “Reforçar o Diálogo Político e a Segurança Regional em África, no Mundo Árabe e na América Latina para Alcançar a Paz, a Estabilidade e a Prosperidade”, “Alcançar a Transformação Económica, a Integração Regional e o Desenvolvimento Partilhado: O Importância das Políticas Vinculadas ao Reforço de Parcerias Estratégicas, ao Incentivo ao Investimento, à Tecnologia, à Infraestrutura e ao Reforço das Capacidades Competitivas”, “Alcançando a Tríade Desenvolvimento Sustentável-Energia-Meio Ambiente”.