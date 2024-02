O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a causar polêmica com comentários relacionados às eleições de 2022. Desta vez, o alvo foi a campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de chamada para que os jovens tirassem o título de eleitor no mesmo ano.

“Nosso querido TSE fez uma campanha para que os menores de 17 e 16 anos tirassem o título de eleitor. Foi em torno de 4,5 milhões de jovens, e também por volta de 80% desses jovens votam na esquerda, votam no PT”, afirmou o político.

Apesar de citar que acredita não ter sido a intenção do TSE, ele opinou ainda que isto ajudou seus opositores e contribuiu para sua derrota nas urnas na última eleição presidencial.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Redes sociais

