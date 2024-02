Podcast: professor fala sobre a autoestima durante o processo de envelhecimento

No quadro “Momento Uama”, do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire trouxe à tona uma discussão relevante sobre autoestima e autoimagem, especialmente no contexto do envelhecimento.

Durante sua participação, o professor destacou as mudanças naturais que ocorrem no corpo ao longo dos anos e como isso pode afetar a percepção que as pessoas têm de si mesmas.

Ele ressaltou que o processo de envelhecimento começa mais cedo do que muitos imaginam, iniciando-se já aos 30 anos, com modificações físicas perceptíveis.

Além disso, Manoel diferenciou a autoestima da autoimagem, enfatizando a importância de ambos os aspectos para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas idosas.

Para compreender mais sobre esse tema, não deixe de ouvir o podcast completo.