Notícias que estão em destaque pelo paíos neste sábado

Brasil importa por mês 13 milhões de mercadorias de até US$ 50, Clube Militar fala sobre exposição de generais nas investigações sobre golpismo, principal opositor de Putin morre em prisão russa e outras notícias deste sábado (17).

MERCADO

Brasileiros importam por mês 13 milhões de mercadorias de até US$ 50; valor chega a R$ 1 bi. Governo vê tendência de queda desde criação do Remessa Conforme e analisa taxação com cautela.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Clube Militar quebra silêncio sobre golpismo e cita apreensão com exposição de ‘distintos’ generais. Entidades de oficiais da reserva dizem considerar ‘pouco sustentável’ participação de militares de alta patente em trama pró-Bolsonaro apontada pela PF.

FOLHAJUS

AGU exonera de cargo de direção servidor que participou de reunião ministerial de Bolsonaro. Documentos mostram que advogado foi convocado para falar sobre ações vedadas a agentes públicos nas eleições, tema que acabou não sendo abordado.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ato de Bolsonaro deve reunir ex-ministros e líderes ruralistas e evangélicos. Expectativa na oposição é que ato para defender ex-presidente terá ao menos 30 parlamentares.

VIOLÊNCIA

Foto mostra buraco na cela por onde fugiram detentos do presídio de Mossoró. Dupla foi a primeira a conseguir escapar de uma prisão de segurança máxima federal.

FOLHAJUS

Moraes rebate OAB e mantém restrição de contato entre advogados em ação sobre golpe. Ministro afirma, porém, que nunca vedou que os defensores das partes se comuniquem.

ELEIÇÕES EUA

Trump é condenado a pagar US$ 355 milhões por fraude empresarial. Ex-presidente também foi barrado de chefiar empresas em Nova York por três anos; ele nega irregularidades.

RÚSSIA

Principal opositor de Putin, Alexei Navalni morre na cadeia. Blogueiro e ativista anticorrupção, que mobilizou milhares na Rússia, cumpria 30 anos de prisão.

*folhapress