Fiscalização apreende três armas e 31 veículos irregulares em João Pessoa e Campina Grande

A Polícia Militar apreendeu, entre a tarde dessa sexta-feira (16) e primeiras horas deste sábado (17), três armas de fogo e 31 veículos com escapamentos irregulares em ações de fiscalização de trânsito realizadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTran), em João Pessoa e Campina Grande.

Na capital, a primeira arma de fogo foi apreendida na tarde de sexta-feira, por equipes do Grupamento Tático de Trânsito da 1ª Companhia de Policiamento de Trânsito (1ª CPTran).

Em um Checkpoint realizado na avenida Ranieri Mazilli, no bairro do Cristo Redentor, o condutor tentou desfazer-se de um objeto ao avistar a barreira policial. Ele foi abordado e foi constatado que se tratava de uma pistola calibre .380 com 19 munições.

No início da noite, um segundo condutor foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava com uma pistola calibre 9 milímetros com 29 munições, e foi abordado por militares da 1ª Companhia de Polícia Rodoviária (1ª CPRv), também durante um Checkpoint na capital. Durante a madrugada deste sábado, a terceira arma de fogo foi apreendida com um condutor durante uma blitz realizada pelo BPTran, no bairro José Américo. O suspeito foi preso com uma pistola calibre .380 com nove munições.

Escapamentos irregulares: Em Campina Grande, a PM flagrou 31 condutores cujos veículos possuíam escapamentos irregulares, produzindo assim ruídos excessivos no trânsito. O BPTran tem intensificado ações desta natureza em toda a Paraíba, objetivando reprimir tais irregularidades e a perturbação do sossego que o uso destes equipamentos pode gerar à população.

As apreensões ocorreram durante pontos de bloqueio e rondas policiais naquele município, e operações como esta continuarão acontecendo com o intuito de oferecer mais tranquilidade aos paraibanos. Lembrando que o uso de escapamento irregular pode gerar multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).