Lewandowski detalha fuga de detentos em Mossoró, aliados de Bolsonaro se calam sobre ida a ato na Paulista, morre Tony Goes e outras notícias para começar esta sexta (16).

GOVERNO LULA

Governo Lula anuncia muralhas e aumento de efetivo em penitenciárias federais após fuga em Mossoró. Ministro Lewandowski disse que trabalhará na modernização do sistema de videomonitoramento dos presídios e do controle de acesso com reconhecimento facial.

Alicate, buraco em luminária e brecha em tapume: como presos fugiram, segundo apuração.

MERCADO

Prévia da arrecadação de janeiro indica alta de 6%, mas analistas defendem cautela. Resultado está longe de afastar necessidade de bloqueio das despesas, dizem especialistas.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Aliados de peso de Bolsonaro desistem ou silenciam sobre ir a ato na Paulista. Ex-presidente é alvo de investigação da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe para impedir posse de Lula.

Bolsonaristas espalham fake news de que Trump, Milei e Musk participarão de ato na Paulista.

POLÍTICA

Polícia do DF indicia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por suspeita de fraude. Filho 04 do ex-presidente foi alvo de operação em 2023 que apura crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

STF

PF conclui inquérito sobre hostilidade a Moraes e família em Roma sem indiciar ninguém. Delegado vê injúria contra filho de ministro, mas diz que regras vedam indiciamento em crime de menor potencial ofensivo.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Israel parece ter primazia de não cumprir decisões que vêm da ONU, diz Lula. Em pronunciamento no Egito ao lado de ditador Sisi, presidente brasileiro volta a criticar Tel Aviv por ação militar em Gaza.

DENGUE

Distrito Federal, Minas Gerais e Acre têm os maiores índices de transmissão da dengue no Brasil. Cinco estados e o Distrito Federal têm incidência epidêmica da doença.

Estado de SP tem mais duas mortes por dengue; total chega a 11.

CARNAVAL

Prefeitura de SP paga R$ 5,52 por garrafa com 500 ml de água no Carnaval. OUTRO LADO: Gestão Nunes diz o valor, o dobro do mercado, inclui gastos com distribuição e manutenção; empresa vencedora da licitação nega sobrepreço.

TONY GOES (1960 – 2024)

Morre Tony Goes, colunista que marcou a cobertura de televisão e cinema na Folha. Roteirista, que também escreveu séries e programas de variedade, tratava um câncer no intestino desde 2021.

ALIMENTOS

Justiça dá dois meses para indústria adequar rótulos de alimentos com alerta de açúcar, sal e gordura. Liminar determina que a Anvisa não deve mais prorrogar prazos para a implantação da ‘Lupa’ nos rótulos.

VIOLÊNCIA

Tia do goleiro Weverton, do Palmeiras, morre após passar mal durante ação da PM no Acre. OUTRO LADO: Comando-Geral da Polícia Militar abriu inquérito para apurar conduta dos policiais envolvidos.

VOCÊ VIU?

Policial usa disfarce de ursinho romântico em operação de prisão por tráfico de drogas no Peru. Policia peruana aproveitou o Valentine’s Day na última quarta-feira (14) para surpreender os suspeitos.

ANA HICKMANN

Laudo de Ana Hickmann diz que Alexandre Correa transferiu R$ 41 mi para contas privadas e fraudou notas e assinaturas. OUTRO LADO: Advogado de empresário afirma que apresentadora ‘não conseguiu provar nada do que alega’ e que suas afirmações são ‘falsas’.

TELEVISÃO

Globo monitora redes e quer dar apoio a Carol Barcellos e Marcelo Courrege; caso viralizou. Emissora não costuma se envolver em questões pessoais, mas está preocupada com imagem do casal de jornalistas do núcleo de esporte.

*Folhapress