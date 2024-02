Mais um condenado no escândalo da Braiscompany

Uma decisão da 4ª Vara da Justiça Federal em Campina Grande resultou na condenação do 11º réu no caso Braiscompany, ampliando os desdobramentos do escândalo que envolve Fabiano Gomes da Silva, Victor Hugo Lima Duarte e Felipe Guilherme de Souza.

Felipe Guilherme de Souza, esposo de Fernanda Farias e cunhado de Fabrícia Farias, foi sentenciado a 18 anos de reclusão pelo juiz Vinícius Costa Vidor. A decisão, no entanto, é passível de recurso junto ao TRF5.

A condenação de Felipe Guilherme de Souza está ligada às suas atividades no contexto da Braiscompany, onde desempenhou um papel significativo como um dos principais brokers da empresa, responsável pela captação e gestão de uma carteira que ultrapassava os trinta milhões de reais.

Ele é acusado de intermediar operações financeiras da Braiscompany por meio de sua conta bancária pessoal e carteira de criptoativos, além de facilitar a aquisição de bens por meio de contratos de investimento coletivo.

A sentença destaca o envolvimento direto de Souza no funcionamento da Braiscompany, não apenas como intermediário, mas como um elemento ativo na gestão e condução das atividades ilícitas da empresa.

A operação investiga uma movimentação financeira de R$ 2 bilhões feita pela Braiscompany em criptoativos. Dois mandados de prisão foram expedidos, e a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e a suspensão parcial das atividades da empresa. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campina Grande, João Pessoa e São Paulo na primeira fase da operação.

*com informações da TV Cabo Branco