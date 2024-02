Confira programação para o fim de semana pós-carnaval em CG

O carnaval passou, mas o pós ainda será de folia em Campina Grande. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), divulgou a programação para este final de semana na cidade.

Teremos bloco no sábado e também no domingo. No dia 17, sai às ruas o “Rubacão da Socorro”. Segundo os organizadores, o evento acontecerá no largo da Estação Velha, a partir do meio-dia. A expectativa é que 5 mil pessoas compareçam ao evento.

Diferente de outros anos, neste o bloco terá sua festa em palco fixo. A animação ficará por conta da cantora Gitana Pimentel, do cantor Carlos Perê e também do grupo Forró Campina. A entrada é gratuita.

Já no dia 18 (domingo), a folia fica por conta da banda de axé campinense Cana Baiana, que puxa o bloco ‘Virgens de Campina’.

A concentração acontece na Avenida Brasília (Renault) e a banda puxará um trio elétrico por toda a via seguindo até o final da Avenida Severino Cruz, às margens do Açude Velho (percurso da antiga Micarande).

O bloco terá ainda um show do DJ Kaio Henry, a partir das 14h e, às 15h, a banda inicia o desfile pelas ruas citadas. A última edição da festa (2023) reuniu milhares de foliões e em 2020, segundo os organizadores, foram 10 mil pessoas atrás do trio elétrico.

E a festa não acaba neste fim de semana. No próximo, estão programados três blocos no sábado (24): Serenata dos Amores, O Véi do Buxão e o K Folia. Já no domingo, dia 25, encerrando o Campina Folia, acontecerá o Portal Folia.