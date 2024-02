Papa Francisco: “Ao amor basta o amor”

Aproveito o início do período da Quaresma – para os cristãos – e vou compartilhar com os leitores alguns trechos da pregação (homilia) do papa Francisco no último domingo.

Trata-se de uma oportuna abordagem, que suscita inevitáveis reflexões e, quem sabe, mudanças de postura. Quando menos, um alerta de percurso.

Acompanhe a seguir.

“A primeira Leitura e o Evangelho (do dia) falam da lepra, uma doença que causa a progressiva destruição física da pessoa e que muitas vezes, infelizmente, ainda está hoje associada em certos lugares com atitudes de marginalização.

“Um leproso é obrigado a viver fora da cidade. Fragilizado pela doença, em vez de receber ajuda dos seus concidadãos, é abandonado a si mesmo, acabando duplamente ferido pelo afastamento e a rejeição.

“Medo, preconceito e falsa religiosidade: aqui estão três causas duma grande injustiça, três ´lepras da alma´ que fazem sofrer uma pessoa frágil, descartando-a como qualquer desperdício. Não pensemos que se trata de coisas só do passado.

“Quantas pessoas sofredoras encontramos nos passeios das nossas cidades! E quantos medos, preconceitos e incoerências, mesmo entre quem acredita e se professa cristão, continuam a ferir ainda mais! Também no nosso tempo há tanta marginalização, há barreiras a derrubar, ´lepras´ a curar.

“O nosso Deus não Se manteve distante no céu, mas em Jesus fez-Se homem para tocar a nossa pobreza. E perante a ´lepra´ mais grave, que é o pecado, não hesitou em morrer na cruz, fora das muralhas da cidade, rejeitado como um pecador, como um leproso, para tocar a fundo a nossa realidade humana.

“Quando nos distanciamos dos outros para pensar em nós mesmos, quando circunscrevemos o mundo às muralhas do nosso ´estar tranquilos´, quando julgamos que o problema são sempre e só os outros… Nestes casos, tenhamos cuidado, porque o diagnóstico é claro: ´lepra da alma´.

“Uma doença que nos torna insensíveis ao amor, à compaixão, que nos destrói com as ´gangrenas´ do egoísmo, preconceito, indiferença e intolerância. Tenhamos cuidado também porque, irmãos e irmãs, como acontece na fase inicial da doença com as primeiras manchas de lepra que aparecem na pele, se não se tomar medidas imediatas, a infeção cresce e torna-se devastadora.

“As nossas partes feridas – as do coração e da alma –, as doenças da alma devem ser levadas a Jesus. É isto que faz a oração; não uma oração abstrata, feita apenas de repetição de fórmulas, mas uma oração sincera e viva, que depõe aos pés de Cristo as misérias, as fragilidades, as falsidades, os medos.

“Com efeito, ao ´toque´ de Jesus, renasce o melhor de nós mesmos: os tecidos do coração regeneram-se; o sangue dos nossos impulsos criativos recomeça a fluir cheio de amor; as feridas dos erros do passado cicatrizam-se e a pele das relações recupera a sua consistência sadia e natural.

“Assim retorna a beleza que possuímos, a beleza que somos; a beleza de sermos amados por Cristo, redescobrimos a alegria de nos doar aos outros, sem medos nem preconceitos, livres de formas de religiosidade anestesiante e desinteressada da carne do irmão; retoma força em nós a capacidade de amar, para além de todo e qualquer cálculo e conveniência.

“Mas seria enganador pensar que este milagre, para se realizar, requeira formas grandiosas e espetaculares. Na verdade, acontece principalmente na caridade sem alarde de cada dia: a caridade que se vive na família, no trabalho, na paróquia e na escola; na rua, no escritório e no mercado; a caridade que não busca publicidade nem precisa de aplausos, porque ao amor basta o amor (Santo Agostinho)”.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza, publicada com exclusividade no paraibaonline.