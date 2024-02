Operação Carnaval aplica multas por poluição sonora Lucena e Baía da Traição

A Operação Carnaval aplicou R$ 35 mil em multas e recolheu sete aparelhos de som nas cidades de Lucena e Baía da Traição, pelo crime de poluição sonora. As ações ocorreram entre o último sábado e a terça-feira (13) e foram realizadas pela Polícia Militar.

De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), durante as ocorrências, sete pessoas foram conduzidas para as delegacias, além das fontes poluidoras serem apreendidas.

Durante as fiscalizações, os policiais constataram que os aparelhos de som excediam os limites permitidos de emissão. Em Lucena, cinco aparelhos foram apreendidos, e em Baia da Traição foram dois.

“Atuamos de forma pró-ativa no combate à poluição sonora para que os foliões pudessem gozar de um carnaval tranquilo e harmonioso, dando ênfase às ações de conscientização, através da educação ambiental e abordagem preventivas. Porém, mesmo assim, se fez necessário autuar e apreender equipamentos sonoros daqueles que insistiram em descumprir a legislação ambiental”, explicou o tenente-coronel Urach, comandante do Batalhão.