Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

A União (PB)

Missa marca abertura nacional da Campanha da Fraternidade

O Globo (RJ)

Portela leva Estandarte; também estão no páreo Viradouro, Imperatriz e Grande Rio

O Dia (RJ)

É hoje o dia da alegria de ser campeã!

Folha de S.Paulo

Gasto militar global salta 9% para ápice desde a 2ª Guerra

O Estado de S. Paulo

Setores de mineração e petróleo resistem ao ‘imposto do pecado’

Valor Econômico (SP)

Leilões de portos devem atrair R$ 12 bi neste ano

Correio Braziliense

Epidemia de dengue impõe alerta nas escolas do DF

Estado de Minas

Carnaval BH: Foliões pedem bis

Zero Hora (RS)

Serviços e comércio encerram 2023 com crescimento no Estado

Jornal do Commercio (PE)

Carnaval dá adeus com muito frevo e festa prolongada

A Tarde (BA)

Carnaval do Centro volta mais forte

Diário do Nordeste (CE)

Chuvas intensas na Capital causam prejuízos