Nesta Quarta-feira de Cinzas, além de dar início ao Tempo Quaresmal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Igreja no Brasil dão início à Campanha da Fraternidade 2024, cujo tema é: “Fraternidade e Amizade Social”, com o lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Cf. Mt 23,8).

Neste ano, a Campanha da Fraternidade, assumida pelo episcopado brasileiro, completa 60 anos num movimento de oração, conversão e solidariedade que gerou muitos frutos na Igreja e no Brasil.

Serão cinco semanas intensas de mobilização, que culminarão na Coleta Nacional da Solidariedade, no dia 24 de março, e em todas as celebrações do fim de semana do Domingo de Ramos.

A Coleta Nacional da Solidariedade é fundamental para garantir o apoio a muitas iniciativas solidárias de empreendedorismo comunitário, combate à fome, entre outras, indicadas pela própria Igreja espalhadas pelo país, sempre ligadas ao tema da própria Campanha de cada ano, conforme divulgado nos editais do Fundo Nacional de Solidariedade.

Em 2023, a Campanha da Fraternidade foi refletida e vivenciada sob o tema “Fraternidade e fome”, diante da situação de retorno do país ao Mapa da Fome.

Com recursos da Coleta Nacional da Solidariedade do ano passado, o Conselho Gestor do FNS realizou três reuniões. Foram aprovados 240 projetos indicados pelos bispos e distribuídos R$ 6.577.799,88 em todo país.