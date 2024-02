Leia o que rolou de novidades nesta segunda-feira pelo Brasil

Apuração sobre golpismo, Carnaval em São Luiz do Paraitinga, médicos temem nova onda de Covid e outras notícias para começar esta terça-feira (13).

JUSTIÇA

Apuração sobre golpismo afeta bolsonarismo, mas pode impulsionar frente anti-STF no Congresso. Avanço das investigações pressiona ex-presidente e aliados, mas oposição bate na tecla de que há desequilíbrio entre os Poderes.

POLÍTICA

Bolsonaro pode ficar inelegível por mais de 30 anos se condenado em caso do golpe. Ex-presidente fica sujeito a punições previstas na Constituição Federal e na Lei da Ficha Limpa.

CARNAVAL

São Luiz do Paraitinga (SP) volta a arrastar multidões com seu original Carnaval de marchinhas. Sol intenso e temperatura na casa dos 32°C não desanimaram foliões; pandemia impediu edições em 2021 e 2022, e chuvas afetaram festa em 2023.

CARNAVAL

Bonecos de Olinda distribuem mãozadas de Milei, Neymar e Rita Lee em foliões. Apoteose dos gigantes reuniu multidão pelas ruas da cidade nesta segunda (12).

SAÚDE

Casos de Covid crescem 140% em São Paulo e especialistas temem explosão após Carnaval. Em duas semanas, a média móvel semanal subiu de 168 para 404 casos, segundo painel da Secretaria Municipal da Saúde.

MERCADO

Brasil pode aproveitar recuo de concorrentes para ganhar mercado em outros países. Mapa da Apex sugere possibilidade de vender mais mesmo para regiões que já são clientes importantes de produtos brasileiros.

MERCADO

Queixas contra aéreas voltam a crescer no 4º trimestre enquanto setor reclama de judicialização. Após estabilidade nos meses anteriores, índice que monitora reclamações registrou aumento no fim do ano.

OBITUÁRIO

Morre, aos 97, Luiza Trajano Donato, a fundadora do Magazine Luiza e tia de Luiza Helena. Tia da empresária Luiza Helena Trajano, ícone do varejo, ela morreu em casa de causas naturais.

MUNDO

Rebeldes atacam navio com milho do Brasil para o Irã no mar Vermelho. Houthis do Iêmen, aliados de Teerã, acharam que o cargueiro fosse americano e dispararam dois mísseis.

CARNAVAL

‘Coxiburguer’ a R$ 40 ajuda a reanimar foliões na região do Ibirapuera, em São Paulo. Foliões aprovaram o quitute, que é recheado com frango e requeijão, mais o hambúrguer, muçarela, bacon e tomate.

CARNAVAL

Banho de mangueira, água grátis e leques ajudam foliões a driblar o calor. No Rio de Janeiro, termômetros marcaram 37ºC na manhã deste domingo (11); em São Paulo, a máxima era de 32ºC.

CELEBRIDADES

Paolla Oliveira ‘vira onça’ em desfile na Sapucaí e encanta internautas. Atriz desfila pela Grande Rio fantasiada de animal e adereço chama atenção.

ESPORTE

‘Dinastia está só começando’, diz estrela do campeão do Super Bowl. Quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes foi de novo o MVP do Super Bowl.

CULTURA

‘A Sociedade da Neve’ entra para a história do Goya, o Oscar do cinema espanhol. Filme sobre acidente nos Andes se destaca em todas as categorias técnicas e é coroado como grande obra da cerimônia.

*folhapress