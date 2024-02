Papa Francisco: “O Senhor não se escandaliza com nossos pecados”

O papa Francisco concedeu, dias atrás, uma entrevista a uma emissora de TV da Itália, na qual tratou de diversos temas.

Um resumo do que ele disse é o que você acompanha a seguir.

Bênçãos para todos

“O Senhor abençoa todos, todos, todos que vêm. O Senhor abençoa todos aqueles que podem ser batizados, ou seja, cada pessoa. Mas depois as pessoas devem entrar em diálogo com a bênção do Senhor e ver qual é o caminho que o Senhor lhes propõe. Mas devemos pegá-las pela mão e ajudá-las a seguir esse caminho, não as condenar desde o início.

Perdão

“Tratar as pessoas com muita bondade (…) Eu sempre perdoei tudo, mas também digo com a consciência de que aquela pessoa talvez tenha uma recaída, mas o Senhor nos perdoa, ajudar a não recair, ou a recair menos, mas perdoar sempre (…) O Senhor não se escandaliza com nossos pecados, porque Ele é Pai e nos acompanha.

Guerras

“É verdade que é arriscado fazer a paz, mas é mais arriscado fazer a guerra. Por trás das guerras há o comércio de armas. Um economista me disse que, neste momento, os investimentos que rendem mais juros, mais dinheiro, são as fábricas de armas. Investir para matar.

Migrantes

“Há muita crueldade no tratamento desses migrantes desde o momento em que deixam suas casas até chegarem aqui na Europa.

Mudanças

“A primeira a ser implementada é uma reforma dos corações e limpá-los da maldade e da inveja, um vício amarelo que arruína todos os relacionamentos.

Cogita renunciar?

“Não é um pensamento, nem uma preocupação, nem mesmo um desejo. É uma possibilidade, aberta a todos os Papas. Mas, no momento, não está no centro de meus pensamentos e das minhas inquietações, de meus sentimentos”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

