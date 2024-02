Rede social do canal de notícias CNN Brasil sofre ataque de hacker

O perfil oficial da CNN Brasil no X (ex-Twitter) sofreu um ataque hacker na madrugada deste sábado (10). Um perfil afirmou que estava de posse da conta, e tentava publicar mensagens sobre diversos assuntos, entre elas ofensas.

O responsável dizia ser um dos causadores do ataque hacker que aconteceu ao perfil da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ocorrido em dezembro do ano passado.

Na ocasião, o perfil dela passou a publicar ofensas e também frase afirmando que foi invadido. Entre as postagens do invasor, houve menção ao escândalo do mensalão e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Pouco depois das publicações, a CNN Brasil apagou as postagens do invasor, fazendo com que elas não ficassem no ar por muito tempo.

Por volta das 1h, a conta no X do canal de notícias de Rubens Menin já voltou a normalidade, com notícias diversas.

Até o fechamento desta reportagem, a CNN Brasil não havia se pronunciado oficialmente sobre o acontecido.

*GABRIEL VAQUER/ FOLHAPRESS