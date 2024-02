Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

HOJE

Sete tribos e seis clubes de frevo dão início ao Carnaval Tradição

Jornal do Commercio (PE)

No dia do galo… uma cidade em b3loco

Correio Braziliense

Governo Bolsonaro tramou ação para impedir eleições

O Globo

Bolsonaro mobilizou governo contra eleições, revela vídeo

Diário do Nordeste (CE)

Quem fica e faz o Carnaval de Fortaleza

Folha de S. Paulo

Fim de sigilo de vídeo expõe debate golpista com Bolsonaro

Dario de Pernambuco

Ei, esse carnaval é arretado, moçada!

O Estado de S. Paulo

Bolsonaro e ministros discutem ‘plano B’ ao TSE e ‘virada de mesa’

Estado de Minas

Minas fica fora da 1ª remessa de vacinas

Zero Hora (RS)

A ministros, Bolsonaro propôs intervenção antes das eleições

A Tarde (BA)

Com 13 ciddes em crise, Bahia recebe vacina da dengue

O Dia (RJ)

Mais oito escolas desfilam de olho na vaga no Especial

Tribuna do Norte (RN)

Carnaval 2024: mais de 3 mil agentes de segurança devem atuar durante folia no RN

Gazeta de Alagoas

Beija-Flor exata história e manifestações culturais de Maceió na Marquês de Sapucaí