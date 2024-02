CMN aprova linha emergencial para socorrer efeitos da seca no Nordeste

Foi divulgada a autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) para a criação de uma linha emergencial – de crédito rural de custeio pecuário – com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para produtores rurais afetados pela seca ou estiagem na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A linha será destinada, segundo o ´Estadão´, a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), mini e pequenos produtores.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: “As águas vão rolar…” (paraibaonline.com.br)