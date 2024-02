Presidente Lula: “Se o governo fez acordo, tem que cumprir”

O presidente Lula (PT) falou nesta quinta-feira (8) sobre as relações com o Congresso e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e disse que o governo irá cumprir qualquer acordo que tenha sido feito.

Lula disse que o governo vai fazer o combinado. “Acho que ele [Lira] pode ter razão é que, se o governo fez acordo dentro do Congresso, ou através do ministro de Relações Institucionais, ou do ministro da Fazenda, a gente tem que cumprir. Quando você não cumpre o acordo feito, vai ficar mais caro”, declarou em entrevista à rádio Itatiaia.

O presidente disse que negociação não vai passar por entrega de cargos. “Não tem reforma [ministerial] e não tem mais cargo”, disse. “Nós cumprimos acordos, o que queremos é que o Congresso seja parceiro nessa recuperação do país”.

O orçamento foi aprovado, havia a quantia que foi disponibilizada. Na medida em que colocaram milhões a mais [em emendas], fui obrigado a vetar. Não posso nem gastar o que não tenho, nem pagar emenda com dinheiro que não tenho. Todo mundo é esperto e sabe disso.Lula, em entrevista à Itatiaia

Fala responde a discurso duro de Lira na abertura dos trabalhos legislativos de 2024. Na segunda (5), Lira cobrou “respeito” e “compromisso” do governo, e disse que erra quem aposta em uma inércia da Câmara neste ano. Ele tem criticado o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, publicamente por supostamente não cumprir acordos negociados para a aprovação de propostas no Congresso.

Atrito começou com o veto de Lula a R$ 5,6 bilhões em emendas ao sancionar o Orçamento de 2024. O governo quer evitar a derrubada do veto e negocia com Lira e outros líderes partidários uma medida para recompor esse caixa.

[O destino de emendas] Não é nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo. Muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, não foi eleita para escolher prioridades da nação e não gasta sola do sapato percorrendo pequenos municípios brasileiros, como nós, parlamentares.Arthur Lira (PP-AL), em discurso na segunda-feira (5)

*UOL/Folhapress