Lula: tentativa de golpe não teria ocorrido sem Bolsonaro

O presidente Lula (PT) falou na manhã desta quinta-feira (8) sobre a operação da Polícia Federal que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus ex-ministros, assessores e chefes das Forças Armadas em entrevista à Rádio Itatiaia em Belo Horizonte (MG).

“O dado concreto é que houve uma tentativa de golpe. Houve tentativa de destruir uma coisa que nós construímos há tantos anos que é o processo democrático. Essa gente tem que ser investigada”, disse Lula.

“Queremos saber quem financiou, quem pagou, quem financiava aqueles acampamentos, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro [de 2023].”

“As pessoas precisam aprender: eleição democrática a gente perde e a gente ganha. Quando a gente perde, a gente lamenta. Quando a gente ganha, a gente toma posse e governa”, afirmou.

Lula passou então a criticar a postura de Bolsonaro no período de transição de governo.

“O cidadão [Bolsonaro] que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Ele foi embora para os Estados Unidos porque deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Vamos esperar as investigações.”

A entrevistadora pediu então uma avaliação de Lula sobre o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro.

“Acho que não teria acontecido sem ele [Bolsonaro]. O comportamento dele foi muito diferente. Primeiro antes das eleições. Ele passou o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. Era uma tática que ele utilizou de criar na sociedade um descrédito. Quando você cria um descrédito, você pode fazer qualquer coisa, você desmoraliza o processo e pode acabar com esse processo.”

Questionado sobre as ações judiciais eleitorais em curso contra Bolsonaro, Lula disse esperar que nos casos do ex-presidente seja respeitado o princípio legal da presunção de inocência, ao contrário do que teria ocorrido nos processos contra ele, numa referência às punições aplicadas pela Operação Lava Jato.

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta (8) mandados de busca e prisão contra ex-ministros de Bolsonaro e militares envolvidos na suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder.

Um dos alvos é o próprio ex-presidente —ele terá que entregar o passaporte em 24 horas para a PF. Bolsonaro já foi condenado pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e é alvo de diferentes outras investigações no STF (Supremo Tribunal Federal). Ele está inelegível até 2030.

Entre os alvos das medidas desta quinta-feira estão os ex-ministros general Augusto Heleno, Braga Netto e Anderson Torres. Também são alvos outros militares.

Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal. Entre os presos está o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. O militar já era investigado no caso da fraude ao cartão de vacinação do ex-presidente.

Outro detido é Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais de Bolsonaro. Em nota, a defesa de Martins alega que não teve acesso à decisão que fundamentou a prisão e que “solicitou o acesso integral dos autos para estudo e posterior manifestação”. Também é alvo de mandado de prisão Rafael Martins.

Entre os militares são alvos o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e que comandou a investida do Exército contra as urnas, e o general Estevam Cals Theophilo Gaspar Oliveira, que era chefe do Comando de Operações Terrestres.

A PF também faz busca em endereços do ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro, Almir Garnier Santos.

A ação foi batizada de Tempus Veritatis e investiga uma organização criminosa que, diz a PF, atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito “para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito das milícias digitais.

