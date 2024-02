Veja o que é destaque pelo Brasil nesta quarta-feira

Indícios de irregularidades no Perse, drama de pacientes com dengue no Distrito Federal, morte de Sebastián Piñera (foto) e outras notícias para começar esta quarta-feira (7).

MERCADO

Fazenda suspeita de lavagem de dinheiro em programa defendido por Lira, e líderes cobram explicações. Indícios de irregularidades no Perse estão sendo investigados pela Receita Federal após custo do programa explodir em 2023.

MERCADO

Lula edita MP que isenta de Imposto de Renda quem ganha até 2 salários mínimos. Texto consta em edição extra do Diário Oficial da União.

GOVERNO LULA

Lula ignora promessas e volta a atacar Bolsonaro: maluco, aloprado e ignorante. Presidente diz que antecessor deixou obras paralisadas e não ‘entendia nada, a não ser de falar bobagem’.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão do Senado aprova projeto que acaba com saidinha de presos. Proposta vai para plenário; texto autoriza saída para trabalho e estudo de presos do semiaberto.

MERCADO

Não vou baratear passagem de empresário que precisa voar para fechar negócios, diz CEO da Latam. Para Jerome Cadier, pacote do governo ajuda, mas preço de voo só baixa se houver corte no custo dos combustíveis.

DENGUE

Hospital de campanha no DF tem alta demanda e pacientes desmaiando por dengue. Folha presenciou pessoas chegando cadeiras de rodas e militares auxiliando quem não conseguia ficar de pé no local.

AMÉRICA LATINA

Morre Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, em acidente de helicóptero. Ex-líder de direita e duas vezes mandatário estava em aeronave que caiu na região centro-sul de Los Ríos.

AMÉRICA LATINA

Incêndio engole bairro em 5 minutos e deixa ‘cidade de ferro’ no Chile. Moradores limpam escombros cinco dias após queimadas deixarem mais de 130 mortos.

COTIDIANO

Avião da Latam faz pouso de emergência em Guarulhos após perder a roda. Airbus A319 decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e desceria em Congonhas, na zona sul paulistana, mas teve de fazer desvio por causa do problema.

JUSTIÇA

Globo sobe o tom na Justiça e aponta assédio moral e salários superfaturados na TV de Collor. Em relatório, emissora carioca afirma que afiliada descumpriu várias cláusulas de compliance, o que já seria suficiente para justificar a rescisão do contrato com o canal do ex-presidente.

JUSTIÇA

Guiados por defesa, mulher e três amigos repetem que Daniel Alves estava ‘muito bêbado’. Na Espanha, uso de álcool pode reduzir pena pela metade; segundo dia de julgamento teve 22 testemunhas.

TELEVISÃO

Cid Moreira, acusado de estupro, já disse que foi jogado no lixo pelos filhos. Filho do apresentador, Roger Moreira afirma que foi abusado pelo pai até quatro vezes por semana durante uma década.

*Folhapress