Prefeito campinense defende a “construção de consensos”

O prefeito Bruno Cunha Lima (BCL) optou por fazer um pronunciamento de improviso, nesta terça-feira, na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Campina Grande, em meio a um clima essencialmente formal, por conta do impasse interpoderes relacionado ao Orçamento do Município para o ano em curso.

BCL disse na tribuna que “nós temos avançado”, por força de “um trabalho ousado, honesto e humano”.

A certa altura, acenou à Câmara ao pontificar que o Legislativo “tem sido um parceiro desses avanços, apesar das diferenças”.

“Aprendi a ser firme nas minhas convicções e naquilo que acredito, mas aprendi também que podemos ter relações respeitosas, apesar das diferenças”, enfatizou o prefeito.

Adiante, Bruno disse que “temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas”.

“Campina haverá de nos julgar, a todos nós, no presente e no futuro”, grifou.

O prefeito encerrou sua fala apelando para que os edis “tratem os pleitos” que apreciam “com muita clareza, verdade, discernimento e empatia”.

“Naquilo que pudermos construir consensos, eles serão construídos”, finalizou.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

