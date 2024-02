Lula descarta troca de Padilha e confronta Lira, ações da PM deixam 6 mortos após assassinato de soldado da Rota, eleições em El Salvador e outras notícias para começar esta segunda-feira (5).

POLÍTICA

Lula descarta troca de Padilha e confronta Lira após pressão. Presidente da Câmara eleva artilharia contra ministro, e governistas querem encontro dos dois para distensionar relação.

POLÍTICA

Bolsonaro instala ‘cercadinho’ em casa de praia, e conversas incluem nióbio e Lula. Ex-presidente tem aberto a apoiadores residência na vila de Angra dos Reis onde passa férias desde o início de janeiro.

Tarcísio é meu irmão, diz Bolsonaro sobre afagos entre governador e Lula.

COTIDIANO

Ações da PM no litoral paulista deixam 6 mortos depois de assassinato de soldado da Rota. Em todos os casos, segundo policiais, eles revidaram aos serem atacados; autor de disparo contra Samuel Wesley Cosmo não foi localizado.

MERCADO

Agro passa por um momento difícil, governo vai agir e setor vai se aproximar de Lula, diz Fávaro. Com entraves no acordo comercial com a União Europeia, ministro defende parcerias com Brics, Oriente Médio, Ásia e África.

MERCADO

Indústrias do fumo e armas receberam benefícios fiscais de R$ 180 milhões. Valor se refere às renúncias fiscais de 2021, divulgadas pela CGU no Portal da Transparência.

MUNDO

Brasil comanda força contra piratas na guerra do mar Vermelho. Almirante diz que o crime voltou à região após conflito entre houthis, EUA e seus aliados.

PETROBRAS

Petrobras agiu por 6 vezes para protelar compensação ambiental por petróleo na Foz do Amazonas. Valor original era de R$ 140 mil, e processo se arrasta por 9 anos; OUTRO LADO: estatal diz não postergar pagamento e que quitará em abril.

ESPORTE

São Paulo completa lista de títulos com a Supercopa. Time tricolor é o único do Brasil a ter conquistado todas as taças hoje disponíveis.

MUNDO

Bukele canta vitória após boca de urna apontar que ele obteve 87% dos votos. Líder salvadorenho comemora triunfo com fogos de artifício e comício na capital mesmo sem resultados oficiais.

CULTURA

Grammy dá primeiro troféu da carreira de Miley Cyrus por hit ‘Flowers’. Prêmio tem Taylor Swift, SZA e Olivia Rodrigo entre principais indicados e conta com Miley Cyrus na programação.

Rapper Killer Mike é preso durante a cerimônia de premiação.

MERCADO

Arezzo e Grupo Soma selam fusão. Após 10 horas de reunião, ficou decidido que Arezzo terá 54% e, Soma, 46% da nova empresa; anúncio oficial será feito nesta 2ª.

NETFLIX

Erotismo, crime e Larissa Manoela: Descubra as séries e os filmes brasileiros que os gringos mais veem na Netflix. Levantamento da Folha de S.Paulo mostra que 49 produções nacionais já entraram no top 10 da plataforma em 89 países.

CULTURA

Público esquecido em cinema no Rio terá ingressos e pipoca grátis em 2024. Espectadores foram recompensados após terem sido deixados no estabelecimento a noite no dia 27, depois da última sessão.

*Folhapress