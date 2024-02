´Mea culpa´ do presidente Lula: “O PT cometeu erros”

Na recente solenidade de retorno ao PT da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, o presidente Lula optou por fazer críticas públicas aos seus companheiros de partido.

Confira algumas de suas declarações.

“O fundo eleitoral foi cooptado por deputados que têm mandato”.

“(militantes de esquerda) “Perdem muito tempo criticando o governo, sem ir para as periferias desse país conversar com as pessoas que foram enganadas pelo bolsonarismo”.

“Eu tenho 78 anos, sou presidente pela terceira vez, já fiz mais coisa do que eu achei que fosse fazer. E agora eu quero salvar esse partido, que é a coisa mais importante”.

“O PT cometeu erros. Nem todo mundo é obrigado a suportar a quantidade de erros que a gente cometeu”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

