Veja os fatos que movimentam o Brasil neste sábado; leitura rápida

IBGE contabiliza estabelecimentos religiosos no Brasil, governo impõe limites à emissão de títulos isentos de IR, ‘lei ônibus’ de Milei passa desidratada na Câmara argentina e outras notícias para começar este sábado (3).

COTIDIANO

Brasil tem mais espaços religiosos do que de educação e saúde juntos, aponta Censo. São 579,8 mil locais com atividade religiosa no país, segundo IBGE; informações inéditas localizam a população de forma mais precisa.

GOVERNO LULA

Lula e Tarcísio trocam afagos em Santos e celebram parceria sob vaias e aplausos. Presidente da República e governador de São Paulo têm segundo encontro nesta semana.

ELEIÇÕES 2024

Marta Suplicy se filia ao PT em ato com Lula para ser vice de Boulos em SP. Ex-prefeita retorna ao partido, depois de nove anos, após articulação do presidente e minimiza rusgas do passado.

COTIDIANO

Interpol prende vendedor de armas do PCC e CV na Argentina. Segundo a Polícia Federal, as armas eram raspadas e repassadas a grupos intermediários.

DIREITOS HUMANOS

Silvio Almeida se compara a Haddad e diz ser alvo de ‘burrice com racismo’ por pecha de ‘acadêmico’. Ministro dos Direitos Humanos negou se colocar no lugar de vítima e afirmou estar disposto a enfrentamentos.

CENSO 2022

Censo mostra que 18 municípios têm mais domicílios do que habitantes no Brasil. Maioria é de cidades turísticas, onde a população aumenta nos fins de semana e durante as férias.

MERCADO

Governo fecha brecha para acabar com excessos na emissão de títulos isentos de IR. Estoque de LCA, LCI, CRA, CRI e LIG gira em torno de R$ 1,2 tri; medidas não acabam com isenção de Imposto de Renda.

MUNDO

Câmara aprova versão desidratada da ‘lei ônibus’ de Milei na Argentina. Pacote de leis liberais será discutido artigo por artigo antes de ir ao Senado.

MENTE

Estudo identifica alterações cerebrais e sanguíneas em indivíduos que cometeram suicídio. Mudanças moleculares podem ser interpretadas como marcadores de risco e fornecer novas pistas em neurobiologia.

MERCADO

Itaú emite dívida de R$ 1 bi após comprar prédio mais caro do Brasil. Em dezembro, banco adquiriu a sede do Itaú BBA por R$ 1,5 bilhão à vista.

TELEVISÃO

CNN vive crise nos bastidores com pedido de demissão por documentário sobre 8 de janeiro. Jornalistas responsáveis pelo trabalho, como Renata Agostini e Thaís Arbex, pediram desligamento por falta de acesso ao projeto antes dele ir ao ar.

CARL WEATHERS (1948 – 2024)

Morre Carl Weathers, o Apollo ‘Doutrinador’ da franquia ‘Rocky’, aos 76 anos. Ator, que esteve em mais de 75 filmes e seriados, enfrentou o ‘Predador’ no filme de 1987 ao lado de Schwarzenegger.

*folhapress