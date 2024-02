Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

IBGE REVELA

PB tem mais igrejas do que total de escolas e unidades de saúde

Jornal do Commercio (PE)

INSS notifica 4,4 milhões para fazer prova de vida

Correio Braziliense

Ministério admite erro e UNE quer parar o Sisu

Folha de Pernambuco

Paes Barreto assume o TJPE

O Globo

Com recorde de internações em 50 anos, Rio decreta epidemia de dengue

Diário do Nordeste (CE)

Sarto anuncia pacote de R$ 2,2 bi para obras

Folha de S. Paulo

Governo Lula impõe limites à emissão de títulos isentos de IR

Dario de Pernambuco

Atenção aos golpes do PIX e do Abadá durante o Carnaval

O Estado de S. Paulo

Milei cede e Câmara argentina aprova plano que reduz Estado

Estado de Minas

DENGUE

Proteção com data incerta

Zero Hora (RS)

Data Centers impulsionam Capital como polo tecnológico

A Tarde (BA)

Venda de vacina cresce com a alta de dengue

O Dia (RJ)

Cidade do Rio tem epidemia de dengue, diz prefeitura

Tribuna do Norte (RN)

Banco do Nordeste abre inscrições para concurso com 410 vagas de nível médio; salário é de R$ 3,7 mil

Gazeta de Alagoas

Pinto da Madrugada deve arrastar 400 mil foliões neste sábado em Maceió