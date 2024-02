Saiba as notícias que movimentam o país nesta sexta-feira

Toffoli suspende leniência da Odebrecht com Lava Jato, arrecadação com super-ricos surpreende governo, juiz diz que DIU afronta a moralidade cristã e outras notícias para começar esta sexta-feira (2).

POLÍTICA

Lula, Pacheco, Barroso e Moraes retiram juntos grades do STF em gesto pós ataques do 8/1. Chefes de Poderes participam de evento no Supremo e mandam recados sobre estágio atual da democracia.

POLÍTICA

Lewandowski toma posse, promete foco na segurança e expõe aliança do governo com STF. Ex-ministro da corte passa a integrar gestão Lula, assumindo cargo aberto após aprovação de Flávio Dino para o Supremo.

LAVA JATO

Toffoli suspende pagamentos do acordo de leniência da Odebrecht com Lava Jato. Decisão do ministro vale até que empresa consiga analisar material da Spoofing, que possui diálogos entre procuradores.

POLÍTICA

Defesa perde 70% de verba interna para Lula turbinar PAC, e militares temem paralisia. Integrantes da pasta temem paralisia; tesourada do governo tenta evitar desidratação do PAC.

MERCADO

Arrecadação com super-ricos surpreende, e governo prevê bloqueio zero em março, diz secretário. Rogério Ceron diz à Folha de S.Paulo não ver razão hoje para discutir mudança na meta fiscal.

PODER

PT de São Paulo acumula dívida ativa milionária e adere ao Refis. Diretório estadual também tem verbas do fundo partidário bloqueadas.

SAÚDE

Juiz diz que DIU afronta a moralidade cristã e rejeita ação do PSOL contra o Hospital São Camilo. Magistrado rejeitou pedido de liminar; instituição tem diretriz de não realizar procedimentos contraceptivos devido aos seus valores religiosos.

UNIÃO EUROPEIA

Ministro francês afirma que acordo com Mercosul não deve ser assinado. Negociações com União Europeia continuam, em meio a protestos de agricultores contrários à relação de comércio entre os blocos na França.

MUNDO

Protestos contra ‘lei ônibus’ de Milei têm novo confronto na Argentina. Manifestantes e policiais se chocam enquanto Congresso debate pacote de reformas liberais do governo.

COTIDIANO

Jovem morta durante encontro com jogador sofreu ruptura em membrana, diz advogado. Lívia Gabriele foi enterrada nesta quinta (1º) em São Paulo; ela estava com Dimas, atleta do sub-20 do Corinthians.

CELEBRIDADES

Silvio Santos é visto ao lado dos pais de Alexandre Pato após nascimento de neto. Jogador é casado com Rebeca, quinta filha do dono do SBT.

CELEBRIDADES

Carolina Dieckmann não renova contrato com a Globo e deixa emissora após 30 anos. Último trabalho da atriz foi como Lumiar, no sucesso ‘Vai na Fé’, em 2023; ela entra no modelo de acordo por obra certa.

ESPORTE

Hamilton vai deixar a Mercedes para se tornar piloto da Ferrari em 2025. Recordista de títulos na F1 ao lado de Schumacher, inglês vai se juntar à escuderia mais vencedora da categoria.

*Folhapress