Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

O Globo (RJ)

Juros caem 0,5 ponto, e Copom sinaliza manter ritmo de queda

O Dia (RJ)

Golpes no pagamento do IPVA estão na mira da Polícia Civil

Folha de S.Paulo

Copom reduz juros a 11,25% e sinaliza novos cortes

O Estado de S. Paulo

Brasil reduz juros a 11,25%; EUA afastam corte no curto prazo

Valor Econômico (SP)

Copom reduz juros para 11,25% e indica mais dois cortes da mesma magnitude

Correio Braziliense

Esperança e temor entre brasileiros em Portugal

Estado de Minas

Força-tarefa para conter epidemia de dengue em BH

Zero Hora (RS)

Governo do RS fecha contas no azul e avalia reajuste ao funcionalismo

Diário de Pernambuco

ICMS deixa combustíveis mais caros a partir de hoje

Jornal do Commercio (PE)

Vacina da dengue do Butantan tem 79% de eficácia, mostra estudo

A Tarde (BA)

Sondagem inicia ações da ponte para Itaparica

Diário do Nordeste (CE)

Desemprego de 7,8% em 2023 é o menor desde 2024