Giro Brasil: as notícias em destaque nesta quinta-feira; leitura rápida

Decisões sobre juros no Brasil e nos EUA, operadoras sabiam de ataques por software espião, eficácia da vacina da dengue do Butantan e outras notícias para começar esta quinta-feira (1º).

SELIC

Copom corta Selic em mais 0,5 ponto, para 11,25% ao ano, e sinaliza manter ritmo. Esta foi a quinta redução consecutiva de mesma intensidade na taxa básica de juros.

POLÍTICA

Tim, Vivo e Claro sabiam de ataques por software espião, mas não alertaram Anatel. Operadoras teriam corrigido falhas, mas não notificaram agência; OUTRO LADO: nenhuma delas se manifestou.

GOVERNO LULA

Conversa entre Lula e Tarcísio tem pragmatismo, clima leve, futebol e PAC. Encontro no Planalto não gerou ruído na base bolsonarista, mais preocupada com operações da PF.

POLÍTICA

Lula costura alianças, prioriza polarização e vai evitar bola dividida nas eleições. Com petistas ou aliados, presidente deve centrar forças em capitais como SP, RJ, Recife e Porto Alegre.

ELEIÇÕES 2024

Indicação de Bolsonaro para vice de Nunes esfria candidatura de Salles em SP. Deputado bolsonarista buscava concorrer à prefeitura com aval do ex-presidente, que endossou atual prefeito.

DENGUE

Vacina da dengue do Butantan tem eficácia de 79,5% após única dose. Butantan-DV é uma espécie de coquetel de todos os subtipos da doença e deve ser submetida à Anvisa no segundo semestre.

TWITTER

Chip de Musk é invasivo e ficção científica de segunda categoria, diz Nicolelis. Neurocientista brasileiro foi o primeiro a testar interface cérebro-máquina em humanos com sucesso.

CARNAVAL

Carnaval de rua de São Paulo tem 118 desfiles cancelados. Na lista, constam blocos tradicionais, como Meu Santo é Pop, Bloco da Preta e Domingo Ela Não Vai.

RÚSSIA

Putin diz que avião foi abatido por míssil americano na Rússia. Acusação mantém Ocidente sob pressão em momento de dúvidas sobre o apoio a Kiev.

COTIDIANO

Mulher de 19 anos morre após encontro com jogador do sub-20 do Corinthians em SP. Jovem sofreu sangramento e paradas cardíacas; defesa afirma que atleta prestou socorro e não cometeu nenhum crime.

VIOLÊNCIA

Com passeio no lago e compras em bairro rico, Suzane von Richthofen vira lenda urbana no interior de SP. Em regime aberto, condenada pela morte dos pais voltou a ser assunto após o nascimento do filho na sexta (26).

JUSTIÇA

Justiça condena Hang a pagar R$ 85 milhões por assédio durante campanha eleitoral. Empresário classifica decisão de ‘descabida e ideológica’ e diz que vai recorrer.

TELEVISÃO

Comentarista pede demissão da CNN para trabalhar com Lewandowski no Ministério da Justiça. Thais Arbex era jornalista do canal de notícias desde 2020 e participava de programas no horário matinal.

AMÉRICA LATINA

Brasileira é presa na Colômbia com 130 sapos ameaçados de extinção, avaliados em R$ 650 mil. Animais estavam escondidos em mala, dentro de embalagens de filme fotográfico.*

