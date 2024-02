O governador da Paraíba, João Azevêdo, participou, nesta quarta-feira (31), em Natal, no Rio Grande do Norte, da Assembleia Geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), ocasião em que a governadora Fátima Bezerra foi empossada como presidente da entidade durante o ano de 2024. Na oportunidade, o gestor, que coordenou o Consórcio no ano passado, destacou a união dos estados para o fortalecimento da região e compartilhamento de experiências exitosas para garantir o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população.

“Desde 2019, o Consórcio Nordeste tem desempenhado um papel fundamental. Fizemos o enfrentamento correto da pandemia, seguindo a ciência, que permitiu salvar vidas e dar respostas ao país. Com o retorno de Lula à presidência, as políticas públicas e a interlocução entre os Poderes foram reconstruídas. Quando nos unimos, formamos uma população de 60 milhões de pessoas e em função da nossa força tivemos grandes vitórias. Eu tive a honra de coordenar o Consórcio em 2023 e sempre nos pautamos pelo respeito às autonomias dos estados e eu agradeço aos governadores e a toda equipe da entidade”, frisou.

O chefe do Executivo estadual também parabenizou a governadora Fátima Bezerra, que assumiu a presidência do Consórcio Nordeste e reforçou a unidade entre os gestores. “Sei da capacidade de governar, articular e conciliar de Fátima Bezerra. Tenho certeza de que teremos mais um ano produtivo e com muitas lutas pela frente. Continuaremos unidos para fortalecer esse instrumento de troca de experiências e de compartilhamento de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população e defender a região”, acrescentou.

Durante a reunião da Assembleia Geral do Consórcio Nordeste foi aprovada a instalação do Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Emergências Climáticas; e deliberados sobre o andamento da criação do Fundo da Caatinga e monitoramento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ainda foram instaladas as Câmaras Temáticas da Educação e Segurança Pública.

Na oportunidade, foi apresentado o calendário de apresentações dos artistas da região no projeto Conexão Nordeste, que acontecerá entre os dias 9 de março e 26 de maio.

A presidente do Consórcio Nordeste, governadora Fátima Bezerra, destacou a importância do Consórcio Nordeste para a busca de soluções conjuntas para os desafios da região e elencou as prioridades de sua gestão ao longo deste ano.

“O Consórcio é uma ferramenta competente de gestão e exemplo de governança. É uma honra ser a primeira mulher a presidir o colegiado e tenho clareza das responsabilidades que assumo e tenho como prioridades neste ano a instalação do Comitê de Monitoramento e Enfrentamento às Mudanças Climáticas, o monitoramento articulado com a Casa Civil dos investimentos do PAC nos estados com foco na infraestrutura hídrica, estradas e expansão das energias renováveis e a mecanização da agricultura familiar, além das ações do Sertão Vivo, que contemplarão todos os estados na parceria com o Fida e BNDES”, pontuou.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, reforçou o compromisso do governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva de atuar em conjunto com os estados, visando o desenvolvimento da região. Ele também parabenizou o governador João Azevêdo pelo trabalho desenvolvido no Consórcio Nordeste em 2023, e a governadora Fátima Bezerra pela nova missão que passa a ocupar.

“O Consórcio Nordeste conta com a nossa prioridade e trabalho conjunto e tem exercido uma cooperação conjunta em várias frentes, a exemplo da segurança, meio ambiente, saneamento das contas públicas, reforma tributária, saúde e educação. O Nordeste é a região da tecnologia, das energias renováveis, da saúde, da educação, que mais cresce, gera emprego, nos dá muito orgulho e reforçamos o compromisso do governo federal na luta para tirar o Brasil do mapa da fome”, sustentou.

Também participaram da Assembleia Geral do Consórcio Nordeste os governadores Paulo Dantas (Alagoas); Jerônimo Rodrigues (Bahia); Carlos Brandão (Maranhão); Rafael Fonteles (Piauí); Fábio Mitidieri (Sergipe); Raquel Lyra (Pernambuco); além das vice-governadoras Jade Romero (Ceará) e Priscila Krause (Pernambuco) e do vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão.

Ainda estiveram presentes os secretários de estado da Paraíba Marialvo Laureano (Fazenda), Jean Francisco Nunes (Segurança e Defesa Social), Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Fábio Barros (secretário executivo da Comunicação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).