Seguindo a política da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) de melhoria no serviço de transporte público coletivo urbano prestado à população, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) autorizou o início da operação da nova linha E600 – Parque Parahyba/Tancredo Neves, a partir desta quinta-feira (1º), que fará parte do sistema opcional ‘Geladinho’, proporcionando mais conforto aos usuários. O objetivo da Semob-JP com a criação da linha é melhorar o serviço, ofertando mais opções para a população usuária na Capital.

Itinerário – Partindo do Terminal do Val Paraíso, o ônibus seguirá pelos bairros Aeroclube, Manaíra, Ipês, Mandacaru, Padre Zé, Tambiá e Centro, com retorno no Parque Solon Lucena, fazendo todo o trajeto inverso até a volta ao Terminal do Val Paraíso.

A nova linha E600-Parque Parahyba/Tancredo Neves fará diariamente 25 viagens nos dias úteis, mais 20 viagens nos sábados, totalizando 145 viagens semanais. A frota será composta por cinco veículos novos, do tipo ‘geladinho’, sendo mais uma opção para os deslocamentos da população com mais conforto e segurança.

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, destacou o compromisso da administração municipal com a melhoria do transporte público.

“Seguindo as orientações do prefeito Cícero Lucena, estamos constantemente melhorando o serviço de ônibus urbano em João Pessoa. Renovamos a frota com veículos semi-novos e zero quilômetro, reativamos linhas tiradas de circulação na pandemia, criamos o opcional ‘Geladinho’ e, a partir de 1º de fevereiro, a linha E600-Parque Parahyba/Tancredo Neves, inicia sua operação, sendo mais uma opção”, disse o superintendente.