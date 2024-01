Secretaria de Estado da Saúde vai às ruas com o Bloco da Prevenção

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Operacional de Condições Crônicas e IST, vai às ruas nestas prévias carnavalescas e durante todo o Carnaval 2024 com o Bloco da Prevenção.

A ação visa distribuir preservativos durante os blocos e festejos para conscientização da população sobre a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.

De acordo com a gerente operacional de Condições Crônicas e IST da SES, Ivoneide Lucena, as atividades preventivas terão início na abertura oficial do carnaval, em João Pessoa, que será realizada nesta quinta-feira (1º), no Ponto de Cem Réis.

Ela explica que a ação será realizada juntamente com o Hospital Clementino Fraga e vai contar com pessoas fantasiadas de preservativo e do comprimido da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), além de um time de pessoas entregando preservativos e conversando com os foliões. O Bloco da Prevenção vai acontecer durante todo o Folia de Rua 2024.

“Nosso maior objetivo é levar a prevenção, fazer lembrete aos foliões que o Carnaval tem todo ano e que todo mundo precisa se cuidar, pois as infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, a sífilis e a gonorreia, continuam presentes também no carnaval. Então, não é uma máscara que protege, não é uma roupa de folião que protege, mas sim o uso da camisinha numa relação sexual que ainda é a melhor forma de se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis”, explicou.

A SES abasteceu com dois milhões de preservativos todas as Gerências Regionais de Saúde da Paraíba para ações do Carnaval 2024. Os preservativos serão ofertados aos foliões da Paraíba no período do pré-carnaval e carnaval.