Prefeito revela se conseguirá indenizar moradores e expandir PP até o São João

Janeiro terminou e os preparativos para o pré-carnaval e o Carnaval da Paz seguem em Campina Grande, no entanto, já se especula a data do lançamento do Maior São João do Mundo 2024.

No último dia 29, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima (União Brasil) revelou que já teve algumas reuniões com segmentos ligados à festa e que pós-carnaval deve escolher uma data para lançar a festa que, de acordo com ele, será a maior das maiores.

Bruno também foi perguntado pelos jornalistas se o projeto de expansão do Parque do Povo, com a desocupação de alguns imóveis nas proximidades do local, será, de fato, colocado em prática.

Ele revelou que o diálogo com os moradores do entorno já está acontecendo e que realizará a expansão para que ela se torne realidade este ano.

– O parque do povo já está sendo ampliado e vai dar tempo, sim, realizar a expansão. Temos avançado no diálogo e as obras do Açude Novo também seguem em ritmo acelerado – assegurou.