Ex-atriz da Globo morre devido a reincidência de um câncer

Morreu na noite desta segunda-feira a atriz Jandira Martini, famosa por atuar em novelas como “O Clone” e “Caminho das Índias”, aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo ator Marcos Caruso, de quem ela era amiga próxima. Martini morreu por causa da reincidência de um câncer.

A atriz teve câncer no pulmão há seis anos, mas tratou a doença com quimioterapia e cirurgia. A doença voltou no final do ano passado com mais intensidade, Caruso conta, e Martini foi hospitalizada há cerca de duas semanas. Ela estava internada no hospital Nove de Julho, em São Paulo.

Segundo Caruso, a família de Martini pediu que ele informasse à imprensa sobre a morte da atriz.

“Ela foi uma mestra. Tínhamos cinco trabalhos para a televisão prontos para mandar para a frente. Tudo o que a gente fazia era de muita qualidade. Foi uma das pessoas com as quais mais gargalhei na vida”, diz Caruso.

Martini e Caruso já trabalham juntos várias vezes. Eles escreveram, por exemplo, as peças “Sua Excelência, o Candidato”, “Jogo de Cintura” e “Porca Miséria”. NO SBT, viveram um casal na novela “Éramos Seis”.

“Apesar de fazer comédia, às vezes até chanchada, ela tinha uma economia que a tornava uma atriz misteriosa. Ela não dava de mão beijada, usava a comédia para fazer drama e o drama para fazer comédia. Nunca foi uma atriz óbvia”, diz o ator.

Martini nasceu na cidade de Santos, em São Paulo. Começou a estudar teatro enquanto cursava filosofia numa universidade católica de Santos. Depois, já em São Paulo, entrou na Escola de Arte Dramática da USP.

Ela ficou famosa ao fazer novelas da Globo. Ela viveu Zoraide El Adib em “O Clone” (2001), um dos folhetins mais famosos da emissora, depois atuou em “América” (2005), e fez a Salomé de “Morde e Assopra” em 2011.

O velório da atriz vai ocorrer na noite desta terça-feira, em São Paulo, e será restrito a familiares e amigos. Martini deixa dois filhos, Fernanda e Lucas, e o ex-marido Geraldo Martini, de quem ainda era próxima.

