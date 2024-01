Giro Brasil: saiba as notícias que movimentam o país neste sábado

Mantega fora da Vale, Gol em recuperação judicial, Trump condenado a indenização milionária e outras notícias para começar este sábado (27).

Mantega abre mão de ir para Vale em movimento articulado com Lula. Nas últimas semanas, membros do governo fizeram ofensiva pelo nome de ex-ministro.

Lula desiste de Mantega na Vale e ações da mineradora sobem.

MERCADO

Justiça dos EUA aceita pedido de recuperação judicial da Gol e dívidas chegam a R$ 40 bi. Companhia aérea iniciou processo americano, conhecido como chapter 11, nesta quinta-feira (25).

Gol deve para mais de 50 mil credores e supera Americanas em 5 vezes.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump é condenado a pagar US$ 83,3 milhões a jornalista por difamação. E. Jean Carroll acusa ex-presidente de tê-la estuprado nos anos 1990.

CHINA

Governo vê queda em compras internacionais de até US$ 50 e analisa taxação com cautela. Temor é que tributação adicional interfira no esforço de regularização das plataformas estrangeiras.

GOVERNO LULA

Bolsa do ensino médio será de R$ 200 por mês, com bônus do mesmo valor para Enem. Programa do governo Lula batizado de Pé de Meia ainda prevê poupança com depósitos anuais de R$ 1.000 para aluno.

RIO

Ramagem na mira da PF põe dúvida sobre candidatura bolsonarista no Rio. Aliados do deputado temem que investigações atrapalhem alianças para disputa à prefeitura.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Corte de Haia não determina cessar-fogo imediato a Israel e frustra palestinos. Tribunal ordena apenas que Tel Aviv tome medidas para evitar genocídio em Gaza; decisão foi motivada por denúncia movida pela África do Sul.

PETROBRAS

Petrobras encontra petróleo na margem equatorial, mas não sabe se exploração é viável. Empresa diz que resultado foi inconclusivo e que fará novas avaliações do potencial da área.

COTIDIANO

Loja na Bahia exige funcionária branca e sem filhos em anúncio de emprego e gera revolta. Divulgação de vaga em Caetité foi feita nas redes pelo dono do estabelecimento, que depois apagou post; conselho de igualdade racial repudia.

TELEVISÃO

Record demite narrador que contratou para o Paulistão após dois jogos. Recém-admitido, Oliveira Andrade foi rejeitado pelo público; Lucas Pereira estreia no lugar no domingo.

BBB24

BBB 24: Endividado, Rodriguinho revela que gastou R$ 2.000 em cada lente dental. Cantor já precisou pedir ajuda a Thiaguinho e vender veículos, mas investiu alto no sorriso.

CHINA

Governo de SP vai à China para viabilizar trem para Campinas. Com leilão no mês que vem, Europa também será procurada; projeto relançaria transporte de passageiros no país.

VERÃO

Ubatuba levanta R$ 18 mi com taxa ambiental, mas segue com lixo e orla poluída. Cidade fecha acordo para produzir hidrogênio verde que pode gerar R$ 10,6 bi; OUTRO LADO: prefeitura diz ter retomado coleta seletiva e instalado mais de 260 contêineres com valor.

*folhapress