O prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB) – filho do ex-governador Eduardo Campos e neto do também ex-governador Miguel Arraes – está sendo considerado o mais popular gestor municipal do país na rede social Instagram, com 1 milhão e 100 mil seguidores.

*com informações dfa coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza