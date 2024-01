Presidente do Supremo pede que juízes usem linguagem simples

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.

O pacto tem como meta a adoção de uma linguagem direta e compreensível na produção das decisões judiciais e na comunicação geral do Judiciário, “tornando a Justiça mais acessível à população e contribuindo, dessa forma, com o aprimoramento do exercício da democracia na sociedade”, conforme a assessoria do STF.

“Com muita frequência, não somos compreendidos. Boa parte das críticas ao Judiciário decorre da incompreensão sobre o que estamos decidindo. A linguagem codificada, a linguagem hermética e inacessível, acaba sendo um instrumento de poder, um instrumento de exclusão das pessoas que não possuem aquele conhecimento e, portanto, não podem participar do debate”, afirmou no lançamento o ministro Barroso.

Ainda de acordo com o presidente do Supremo, “quase tudo que decidimos pode ser explicado em uma linguagem simples, que as pessoas consigam entender. Ainda que para discordar, mas para discordar daquilo que entenderem”.

*com informações dfa coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza