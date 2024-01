Paraíba apresenta aumento nas exportações do ano em comparação com 2022

O Centro Internacional de Negócios da Paraíba (CIN-PB) apresentou, na última semana, análise da Balança Comercial estadual de janeiro a dezembro de 2023, destacando no relatório o desempenho econômico e os principais setores e destinos das mercadorias paraibanas.

Conforme dados da Balança, o estado atingiu a expressiva marca de US$ 192.270.536, encerrando o ano de 2023 com um crescimento notável de 29,1% em suas exportações, em comparação ao ano anterior.

No seguimento da trajetória de crescimento dos últimos anos, o estado da Paraíba atestou um aumento expressivo em suas exportações.

Entre as categorias de produtos exportados, destacam-se: “Outros Açúcares de Cana” (US$ 63.815.405); “Calçados de Borracha ou Plástico” (US$ 50.948.521); “Outro Álcool Etílico Não Desnaturado” (US$ 13.310.481); “Outros Calçados com Sola Exterior e Parte Superior de Borracha ou Plástico” (US$ 7.404.629); e “Outros Sucos de Abacaxi” (US$ 7.287.001).

Além disso, os cinco principais destinos destas mercadorias foram Espanha, Estados Unidos, Canadá, Países Baixos (Holanda) e Gana.

A Balança Comercial de 2023 fornece ao público um levantamento não só das principais mercadorias exportadas, como também importadas e encerra o ciclo de análises mensais conduzidas pelo Centro ao longo dos doze meses.

Para obter mais detalhes sobre as exportações e ainda ter acesso ao desempenho das importações paraibanas, clique aqui para acessar o relatório completo.

Para informações adicionais sobre o comércio exterior na Paraíba e outros estudos de inteligência comercial na área, visite o site do CIN-PB.