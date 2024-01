Suspeito de cometer feminicídio em Pernambuco é preso em Campina Grande

Na manhã desta sexta-feira (19), um homem suspeito de feminicídio foi detido na cidade de Campina Grande, Agreste da Paraíba.

O crime em questão ocorreu no Natal do ano passado, em Recife, Pernambuco. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o indivíduo foi localizado no bairro do Catolé, onde as investigações indicavam que ele estava residindo. O mandado de prisão temporária foi emitido pela Justiça de Pernambuco.

O trágico evento ocorreu em 25 de dezembro de 2023, quando o suspeito disparou contra a ex-companheira, cuja identidade também não foi revelada, após o término do relacionamento. As investigações apontam que, além dos disparos fatais, o agressor também espancou a vítima.

Após o crime, o homem fugiu e encontrou refúgio na residência de familiares em Campina Grande. Agora, sob a acusação de feminicídio, ele aguardará pela audiência de custódia para responder às acusações.

*com informações da TV Cabo Branco