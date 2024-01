Nos EUA: Avião pega fogo durante o voo e faz pouso de emergência

Um avião de carga da companhia aérea Atlas Air teve que fazer um pouso de emergência em Miami, nos EUA, após um dos motores se incendiar logo após a decolagem.

A aeronave, um Boeing 747-8F, decolou do Aeroporto Internacional de Miami na noite de quinta-feira, segundo o FlightAware. Momentos depois, testemunhas que estavam no solo viram as chamas surgindo no avião.

O voo -Atlas Air 95- decolou do aeroporto de Miami às 22h32, horário do leste dos EUA, e se dirigia ao Aeroporto Internacional Luis Munoz Marin, em Porto Rico, quando foi desviado.

Um vídeo com as imagens do incêndio se espalhou nas redes sociais e um porta-voz do aeroporto de Miami confirmou que o voo teve que retornar em emergência, pousando com segurança por volta das 23 horas, informou a revista NewsWeek.

A aeronave apresentou um defeito no motor, disse um porta-voz da Atlas Air. “A tripulação seguiu todos os procedimentos padrão e retornou [ao aeroporto] em segurança”, disse a empresa em um comunicado à imprensa.

O Corpo de Bombeiros de Miami foi chamado para acompanhar a ocorrência. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades.

MAIS UM INCIDENTE COM AVIÃO DA BOEING

O incidente ocorre no momento em que a Boeing enfrenta um escrutínio crescente depois que um avião da companhia, modelo 737 MAX 9, foi forçado a fazer um pouso de emergência em 5 de janeiro, depois que um painel explodiu na lateral da aeronave.

O incidente ocorreu logo após a decolagem, sobre Portland, no Oregon. Nenhum dos passageiros ou tripulantes do voo da Alaska Airlines ficou gravemente ferido e os pilotos conseguiram realizar um pouso de emergência, em segurança.

*Folhapress