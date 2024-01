Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

Lula é esperado em Patos para inauguração de obras da Cehap

O Globo (RJ)

Governo prepara pacote de ajuda a companhias aéreas em crise

O Dia (RJ)

Líder comunitário da Gardênia é morto dentro de restaurante

Folha de S.Paulo

Petrobras diz que refinaria da Lava Jato custará R$ 8 bi

O Estado de S. Paulo

Operação da PF contra mentores do 8/1 atinge primeiro alvo no Congresso

Valor Econômico (SP)

Déficit com aposentadorias chega a R$ 395 bi em 12 meses, alta de 8%

Correio Braziliense

Dengue cresce e DF tem ações de emergência

Estado de Minas

Os riscos e os danos

Zero Hora (RS)

Lula anuncia retomada em obra de refinaria investigada na Lava-Jato

Diário de Pernambuco

Lula critica EUA e Lava-Jato na retomada de obras da refinaria

Jornal do Commercio (PE)

Lula promete futuro diferente e R$ 8 bilhões para refinaria

A Tarde (BA)

Parque Aeroespacial da Bahia é lançado

Diário do Nordeste (CE)

Incêndio destrói vegetação no Parque do Cocó