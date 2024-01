A terceira semana do Festival Forró Verão em João Pessoa promete muito arrasta-pé ao longo de toda à noite deste sábado (20), no Busto de Tamandaré, ao som de Israel Muniz, Os Três do Nordeste, Dorgival Dantas e Mastruz com Leite.

Os shows começam a partir das 19h e neste fim de semana, o evento traz como participação especial o grupo de percussão Baticumlata, da Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

O Festival, realizado durante todo o mês de janeiro, é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

“O nosso Festival Forró Verão é um grande sucesso pela capacidade artística e cultural dos nossos músicos. Nós selecionamos um conjunto grande de músicos de forró da melhor qualidade da Paraíba e de todo o Brasil, isso tem atraído um público majestoso”, afirmou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

Marcus Alves ressaltou, também, a infraestrutura do evento e a segurança pública.

“Temos montada uma estrutura na praia que acolhe não só os músicos como também o público, além de uma estratégia de segurança com parceria da Prefeitura de João Pessoa com o Governo do Estado da Paraíba. O prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevêdo têm nos dado uma base muito boa para construir essa estratégia de segurança que passa pela Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Corpo de Bombeiro”, frisou o diretor.

Segundo o gestor, a realização do evento se dá devido à junção de esforços de diversas secretarias municipais, que trabalham em parceria para viabilizar todas as ações.

“Tudo isso nos capacitou para realizar um belíssimo Festival de Verão, que me parece estar bastante consolidado, junto à sociedade, aos moradores de João Pessoa e aos turistas. Isso pra gente é uma satisfação muito grande”, afirmou Marcus Alves.

Participação – O Festival, além de contar com a atuação da Emlur na manutenção da limpeza urbana antes, durante e após o evento, vai contar nesse fim de semana com a apresentação do seu grupo de percussão Baticumlata, que traz no repertório mensagem de sustentabilidade com músicas autorais, canções populares nos ritmos de forró, coco e ciranda. O show conta com a participação da cantora Luana Lima e do grupo de teatro da Emlur – Arte do Riso.

Próximas atrações – No último final de semana do Festival, no próximo sábado (27), sobem ao palco Douglas Pegador, Waldonys, Cavaleiros do Forró e Banda Encantu’s.