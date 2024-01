Notícias que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Renda da elite do país cresce o triplo da dos outros brasileiros, Teerã eleva tensão no Oriente Médio, Lula sanciona lei que cria bolsa para estudantes no ensino médio e outras notícias para começar esta quarta-feira (17).

MERCADO

Renda da elite no Brasil cresce o triplo da do restante da população. Grupo que representa fatia 0,01% mais rica vê ganhos quase dobrarem entre 2017 e 2022.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Irã ataca base de grupo rival no Paquistão com mísseis e drones. Ação ocorre um dia após bombardeio na Síria e no Iraque, elevando ainda mais tensão na região.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

EUA e rebeldes houthis fazem ataques no mar Vermelho. Casa Branca diz que não quer escalar guerra, mas hostilidades aumentam; Israel retoma ação em Gaza.

MUNDO

Vitorioso na eleição presidencial de Taiwan, Lai Ching-te enfrenta série de derrotas após pleito. Entenda por que novo presidente da ilha deve encontrar dificuldades políticas em seu governo.

RIO

Cláudio Castro elogia Lula em meio a fissuras no PL entre Valdemar e Bolsonaro. Governador do Rio, correligionário do ex-presidente, disse que mandatário petista é ‘político experiente’.

EDUCAÇÃO

Lula sanciona lei que cria bolsa para manter estudantes no ensino médio. Valor e outros detalhes não foram divulgados e serão definidos em decreto após discussão com o Ministério da Fazenda.

MERCADO

Governo vê mudança no comando da Vale como brecha para tentar emplacar Mantega. Lula gostaria de ver ex-ministro na presidência da companhia, mas governo pode costurar vaga no conselho.

FORÇAS ARMADAS

Forças Armadas do Brasil destoam da Otan ao manter perfil gastador com pessoal. Uso de 85% do orçamento com salários e benefícios e só 5% com investimentos distancia país de referências da aliança militar.

COTIDIANO

Com mato alto, buracos e escorpiões, São Paulo tem recorde de reclamações. OUTRO LADO: Gestão Nunes diz que alta ‘é resultado da confiança do munícipe na prestação de serviços’.

ENEM

Veja notas mínimas, máximas e médias do Enem 2023. Com 570 pontos, candidatos conseguem acesso a 840 cursos; resultado foi divulgado pelo MEC nesta terça (16).

PELÉ

Viúva e empresário de Pelé brigam na Justiça por fatia da herança do ex-jogador. Defesa de Márcia Aoki alega que Pepito, nomeado pelo Rei como testamenteiro, não adotou as providências que lhe cabiam.

RIO DE JANEIRO

Lutador de MMA é morto após tentar recuperar moto furtada no Rio; suspeito é preso. Diego Braga Nunes, 44, foi assassinado a tiros; polícia suspeita que facção confundiu vítima com miliciano.

*Folhapress