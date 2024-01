Idoso de 71 anos é investigado por abuso sexual contra netas na PB

Um homem de 71 anos, cujo nome não foi divulgado, está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de abuso sexual contra suas três netas em Itabaiana, no Agreste da Paraíba. As informações foram fornecidas pelo delegado Rafael Araújo, que está à frente do caso.

O suspeito não foi detido imediatamente, pois se apresentou de forma voluntária à polícia. No entanto, segundo o delegado, um pedido de prisão será feito nos próximos dias.

As vítimas, netas do suspeito, têm 10, 13 e 18 anos. Araújo esclareceu que os abusos contra a neta mais velha ocorreram quando ela ainda era menor. As meninas não residiam com o avô, mas sua casa fica próxima à delas. Devido à proximidade, o avô estava regularmente com as netas.

Os abusos contra a neta mais nova ocorriam por meio de toques do idoso no corpo da menina. A polícia ainda está investigando a natureza dos crimes contra as vítimas mais velhas.

O delegado Araújo informou que não é possível fornecer mais informações no momento, porque as investigações sobre os casos ainda estão em fase inicial.

