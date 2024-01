A Fraternidade Irmãos de Francisco, ligada à Pastoral de Rua da Igreja Católica de Campina Grande, tem realizado um trabalho social e humanitário, ajudando pessoas em situação de rua na cidade com alimentação e cuidados básicos.

Conforme explicou o coordenador Ramon Torres, à reportagem da Rádio Caturité FM, a Fraternidade ajuda mais de trezentas pessoas em situação de rua, além de apoiar algumas comunidades e ocupações nas zonas urbana e rural.

– Fraternidade Irmãos de Francisco atende mais de 350 irmãos e irmãs em situação de rua e dá suporte à “comunidade do Papelão”, no Meninão, à “ocupação Luiz Gomes”, no Jardim Paulistano, à zona rural Katrina, que fica após a FAP, e à zona rural de Lagoa Seca. O nosso foco maior é o pessoal que vive em situação de rua, dando apoio com alimentação, produtos de higiene, encaminhamento ao emprego informal, à saúde, às casas de apoio da igreja – frisou.

Ainda segundo Ramon, a Fraternidade possui uma sede física, que serve como ponto de apoio para as ações, mas que, por causa da baixa adesão de doações financeiras, há uma dificuldade em manter a sede que funciona em um imóvel alugado.

– A nossa sede é alugada e tem todos os custos para manter como água, luz, IPTU, além da feira que fazemos semanalmente para garantir a alimentação das pessoas em situação de rua e há algum tempo estamos com dificuldade de manter essa sede. Recebemos muitas doações, mas a ajuda financeira é pouca. Precisamos dessa ajuda, qualquer quantia serve, pois o pouco com Deus é muito – ressaltou.

As pessoas que desejarem ajudar a fraternidade a manter os custos da sede com alguma doação financeira, basta entrar em contato pelo número de WhatsApp (83) 99851-1555.