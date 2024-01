Notícias que movimentam o Brasil nas últimas horas; leitura rápida

Codevasf fez licitações de mais de R$ 5 bilhões em um ano, Moro investigado por suspeita de fraude em delação, Saúde quer priorizar vacina da dengue para pessoas de 6 a 16 anos e outras notícias para começar esta terça-feira (16).

GOVERNO LULA

Emendoduto sob Lula beira auge de Bolsonaro com impacto bilionário na eleição. Estatal Codevasf fez licitações de mais de R$ 5 bilhões em um ano para distribuir obras e produtos a redutos de congressistas via emendas parlamentares.

MORO

Toffoli abre inquérito contra Moro por suspeita de fraude em delação. OUTRO LADO: Senador nega irregularidade e diz que relatos contra ele são fantasiosos.

MERCADO

Empresa chefiada por sobrinho de Haddad movimenta bilhões sem pagar imposto. Guilherme Haddad Nazar é diretor-geral da Binance no Brasil, acusada por CPI das Pirâmides Financeiras de dever mais de R$ 300 mi em impostos anualmente.

BULLYING

Lula sanciona lei que criminaliza bullying e agrava pena para ataques em escolas. Crimes agora constam no Código Penal, com previsão de multa e até quatro anos de prisão, no caso de crime virtual.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro fala em implosão no partido após elogios de Valdemar a Lula. Ex-presidente não menciona nome de dirigente do PL, mas fala em ‘declarações absurdas’.

CONGRESSO NACIONAL

Estouro da meta em 2024 pode tirar até R$ 16 bi do governo Lula em ano de eleição presidencial. Risco de ter de frear despesas está por trás do debate sobre flexibilizar meta fiscal neste ano.

AMÉRICA LATINA

PF vê novas rotas do narcotráfico no país e mira dinheiro das maiores facções. Investigação aponta também migração para outros países, como Equador, que vive crise de segurança.

SAÚDE PÚBLICA

Saúde quer priorizar vacina contra dengue para pessoas entre 6 e 16 anos. Estratégia foi definida nesta segunda-feira (15) e segue recomendação da OMS.

ESTADOS UNIDOS

Trump vence 1ª batalha pela nomeação republicana, projeta imprensa. Êxito do ex-presidente em Iowa era esperado; atenção se volta agora para segundo lugar.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

Brasil fica fora do top 10 de países estratégicos para CEOs pela primeira vez em dez anos. Pessimismo econômico recua, mas preocupação com empresas cresce, mostra pesquisa da PwC.

ESTADOS UNIDOS

Patrícia Lélis é procurada pelo FBI sob suspeita de dar golpe milionário em imigrantes. Brasileira é acusada de ter se passado por advogada e oferecido green cards; OUTRO LADO: em rede social, ela diz ter sido vítima de armação.

ILUSTRADA

Bar da Alcione, no RJ, deve ser lacrado, diz Justiça após cantora mover processo. OUTRO LADO: Procurado pela reportagem, estabelecimento na Barra da Tijuca não respondeu sobre o caso.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Brasileiro Guilherme Madruga vence o prêmio Puskás, de gol mais bonito. Lance de bicicleta em partida do Botafogo-SP contra o Novorizontino vence disputa da Fifa.

*folhapress